Nach dem Achtelfinaleinzug im DFB-Pokal tritt der VfB Stuttgart beim Bundesliga-Neuling 1. FC Heidenheim an. Der Aufsteiger steckt in einer schwierigen Phase.

Den sportlichen Aufstieg des 1. FC Heidenheim in die Bundesliga bezeichnet Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart als "Erfolgsstory". Daran ändere auch die Serie von vier Pflichtspielniederlagen nichts, sagte der Coach der Schwaben zwei Tage vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in Heidenheim. "Das ist ein Club, der sehr viel aus seinen Mitteln macht - auf eine sympathische Art und Weise und ich finde, das ist eine einmalige Geschichte im deutschen Fußball. Aber trotzdem wollen wir sie schlagen, es ihnen so schwer wie möglich machen. Es werden keine Geschenke verteilt", sagte der 41-Jährige am Freitag.

Hoeneß erwartet ein "unangenehmes Duell". Der FCH zeigte zuletzt besonders bei gegnerischen Eckbällen Schwächen. "Ich würde sie trotzdem noch stark einschätzen. Wir werden aber versuchen, Räume zu erkennen und Missmatches herzustellen", sagte er.

In personeller Hinsicht gibt es nach dem Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals keine Veränderungen im Vergleich zum 1:0 gegen den 1. FC Union Berlin. Dan-Axel Zagadou trainierte trotz seiner Platzwunde ohne Probleme. Außenverteidiger Vagnoman könnte zum ersten Mal in dieser Saison wieder im Kader stehen. Der verletzte Top-Torjäger Serhou Guirassy fehlt weiterhin, sei aber im Soll.

