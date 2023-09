Vier Menschen sind bei einem Autounfall in der Nähe von Bad Urach (Landkreis Reutlingen) verletzt worden. Der 21-jährige Fahrer war am frühen Sonntagmorgen mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Leitpfosten und die Böschung gekracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach war er vermutlich zu schnell mit dem Auto unterwegs gewesen und nach ersten Erkenntnissen auch alkoholisiert. Bei dem Unfall wurden seine vier Mitfahrerinnen im Alter von 19 und 20 Jahren leicht verletzt. Einige von ihnen kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus.