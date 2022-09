Baden-Württembergs Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) hat die eigene Fraktion zum 70. Geburtstag als Konstante der politischen Landesgeschichte gewürdigt. Die CDU sei in 64 von 70 Jahren Landesgeschichte an der Landesregierung beteiligt gewesen, sagte Strobl am Donnerstagabend bei einem Festakt im Landtag. "Regierungen kommen und gehen, die Partner wechseln", sagte Strobl. "Aber es gibt in den 70 Jahren politischer Landesgeschichte eine Konstante: die CDU-Landtagsfraktion." Sie habe die Regierung stets konstruktiv begleitet.