Zum Abschluss des Cannstatter Wasens hat Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper die Entscheidung gegen eine coronabedingte Absage des Volksfests verteidigt. "Es war gut und richtig, dass wir das Cannstatter Volksfest in diesem Jahr wieder durchgeführt haben", sagte der CDU-Politiker am Sonntag in Stuttgart. "Wir alle brauchen in schwierigen Zeiten Zuversicht, Lebensfreude und Normalität." Veranstalter, Schausteller und Festwirte blickten trotz der Herausforderungen auf ein erfolgreiches und gelungenes Volksfest zurück, sagte Nopper der Deutschen Presse-Agentur.