Der krebskranke Volleyball-Trainer Tore Aleksandersen will beim MTV Allianz Stuttgart zu den Playoffs wieder an die Seitenlinie zurückkehren. "Das ist mein Ziel", sagte der 55 Jahre alte Norweger der Deutschen Presse-Agentur. Aleksandersen hat Prostatakrebs im Endstadium und fehlte wegen einer gesundheitlich schwierigeren Phase zuletzt bei den Spielen. Auf die abschließende Hauptrunden-Partie in Dresden am Samstag werde er noch verzichten. Die Partie hat keine Bedeutung mehr, die Stuttgarterinnen stehen bereits als Hauptrundensiegerinnen fest.