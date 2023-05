Die Bundesliga-Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben das erste Finalspiel der Best-of-Five-Serie mit einem 3:1 (25:21, 25:22, 17:25, 25:19) gegen Vizemeister SC Potsdam gewonnen. Der Titelverteidiger dominierte in der Neuauflage des Endspiels der vergangenen Saison am Dienstag, war nach zwei souveränen Satzgewinnen nur im dritten Durchgang nicht konzentriert genug und verloren ihn klar mit 17:25. Die zweite Finalpartie wird am Samstag (17 Uhr) in Potsdam ausgetragen.