Die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart sichern sich zum zweiten Mal die deutsche Meisterschaft. Im entscheidenden fünften Spiel der Best-of-Five-Serie gegen den SC Potsdam übernimmt mal wieder Simone Lee die Verantwortung und führt ihre Mannschaft zum Double.

Minutenlang standen die Zuschauer in der Scharrena, um die neuen deutschen Volleyball-Meisterinnen des Allianz MTV Stuttgart zu feiern. Als Krystal Rivers den Matchball zum 3:0 (25:14, 25:20, 25:23) nach Sätzen verwandelte und damit den 3:2-Sieg in der Best-of-Five-Serie gegen den SC Potsdam perfekt machte, gab es am Sonntagabend kein Halten mehr. Nach dem DVV-Pokalsieg holten sich die Stuttgarter in der ausverkauften Arena nach 2019 zum zweiten Mal den Titel.

«Wenn man ein Alles-oder-Nichts-Spiel hat, dann darf man nicht lange überlegen. Wir mussten uns zusammenreißen und auch ein bisschen beten, damit es klappt», sagte Simone Lee dem Fernsehsender Sport 1. Die US-Amerikanerin, die die Meisterschale in Empfang nahm, war mit ihrer Leistung im Angriff ein wichtiges Puzzleteil auf dem Weg zum Double.

Noch am Freitag hatten die Stuttgarterinnen zwei Matchbälle abwehren müssen. Daheim ließen sie aber erst gar keine Zweifel aufkommen. Im ersten Satz deklassierten sie den SCP und auch der zweite Durchgang verlief deutlich zu ihren Gunsten.

Die Gäste ließen sich aber nicht abschütteln und lagen im dritten Satz bis zum 15:11 noch vorn. Nach einer Auszeit von MTV-Trainer Tore Aleksandersen kämpfte sich der MTV wieder heran. Vier Punkte nacheinander brachen den Widerstand der Potsdamerinnen, die weiter auf ihren ersten Titel warten müssen und in der kommenden Saison einen neuen Anlauf unternehmen werden.