Volleyball-Bundesligist VfB Friedrichshafen hat den Vertrag mit Mittelblocker Marcus Böhme vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der zunächst bis 2023 laufende Kontrakt mit dem 36-Jährigen gelte nun bis zum Sommer 2024, teilte der Pokalsieger und Vizemeister am Donnerstag mit. Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt sieht im Alter des Routiniers kein Problem. «Man muss sich Marcus ja nur einmal anschauen, der ist fitter als so mancher 20-Jährige», sagte er. Der 2,12 Meter große Böhme spielte bereits von 2009 bis 2012 für Friedrichshafen und kehrte im Oktober 2020 an den Bodensee zurück.