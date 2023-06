Kein Sieger, aber ein deutliches Ergebnis: Die Mannheimerinnen und Mannheimer müssen in drei Wochen erneut an die Wahlurne, um einen neuen Oberbürgermeister zu bestimmen. Bei der Wahl am Sonntag kam keiner der acht Kandidatinnen und Kandidaten über die Schwelle von 50 Prozent der abgegebenen Stimmen. Bei der Stichwahl am 9. Juli gewinnt dann der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen.