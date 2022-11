Der SPD-Kandidat Sören Michelsburg verzichtet auf eine erneute Kandidatur bei der Neuwahl des Heidelberger Oberbürgermeisters. "Ich ziehe zurück und gebe auch keine Empfehlung für jemanden ab" sagte der 34-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Der SPD-Stadtrat war bei der Wahl am vergangenen Sonntag auf 13,5 Prozent der Stimmen gekommen und damit auf Platz drei gelandet - hinter Ex-Wissenschaftsministerin Theresia Bauer von den Grünen mit 21,6 Prozent und dem parteilosen Amtsinhaber Eckart Würzner mit rund 45,9 Prozent. Da niemand die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht hat, wird am 27. November nochmals gewählt. Dabei können die bisherigen Kandidaten wieder antreten und auch neue Bewerber, sofern sie die Voraussetzungen dafür erfüllen.