Während der Vorführung eines historischen Arbeitsgerätes beim Jubiläumsfest des Ortes Jestetten (Kreis Waldshut) ist ein 50 Jahre alter Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Der Mann wurde am Sonntag von einer Art Führungsstück einer Kreissäge am Kopf getroffen, teilte die Polizei mit. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.