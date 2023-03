In Stuttgart haben sich am Montagmorgen Autos im Berufsverkehr gestaut. Betroffen waren unter anderem die B27 in Zuffenhausen und die Heilbronner Straße in Richtung Innenstadt. "Wir haben die üblichen Verkehrsbehinderungen", sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Zunächst gebe es "nichts Besonderes", fügte er mit Blick auf die ganztägigen Warnstreiks der Bahngewerkschaft EVG und der Gewerkschaft Verdi hinzu.