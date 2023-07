Bei Windstärke 4 sind am Mittwochabend auf dem Bodensee bei Bregenz vier Ruderboote in Seenot geraten. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag kenterten drei Boote mit jeweils fünf Menschen an Bord. Ein viertes in Not geratenes Boot konnte trotz Wellengangs selbstständig in den österreichischen Sporthafen Bregenz zurückkehren. Verletzt wurde niemand.