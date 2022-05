Der Pforzheimer Kommunikationswissenschaftler Jörg Tropp fordert mehr frühe Aufklärung für Online-Werbung. Schon die Jüngsten müssten besser für den Umgang mit Instagram, Facebook, Google und Co. gewappnet sein. «Wir müssen unsere Verbrauchersouveränität sichern», mahnte er in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Verschiedene Studien zeigten: «Wir laufen in Gefahr, dass wir für kommerzielle Botschaften blind werden.»