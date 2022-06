Rund 600 Jagdhornbläser und -bläserinnen aus ganz Baden-Württemberg haben am Wochenende beim Landesbläsertreffen in Karlsruhe den Ton angegeben. Vor dem Schloss traten sie am Sonntag beim Landeswettbewerb an. Zu den Pflichtstücken zählten laut Landesjagdverband unter anderem der «Gästegruß» und «Hinter dem Fuchs», die auch dreistimmig geblasen werden könnten.