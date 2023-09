Zwei Senioren laufen am Morgen kurz vor Sonnenaufgang mit Nordic Walking Stöcken einen Weg entlang. Foto

Wetter Am Dienstag noch freundlich - am Mittwoch kann es krachen

Während in Mitteldeutschland bereits Regenschirme vonnöten werden, können Baden-Württemberger vorerst noch die Sonne genießen: Am Dienstag bleibe es im Land überwiegend freundlich mit Temperaturen von knapp über 30 Grad, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Erst gegen Abend und in der Nacht könne es vor allem im Norden Richtung Kurpfalz und Hohenlohe einzelne Schauer und Gewitter geben.

Morgen trifft der Wetterwechsel dann auch Baden-Württemberg. Tagsüber ist mit Schauern zu rechnen. Vor allem im südlichen Landesteil etwa in Oberschwaben und dem Südschwarzwald können die Gewitter unwetterartig ausfallen und mit Starkregen, Hagel und Sturmböen einhergehen. Die Temperaturen rutschen ab, im Raum Stuttgart etwa auf 23 Grad.

Das bleibt aber wohl nur ein Intermezzo: Am Donnerstag ziehen die Schauer ostwärts ab, am Freitag und Samstag kehrt der Spätsommer mit einem Hochdruckgebiet und freundlichem Wetter zurück. Erst Mitte der nächsten Woche deute sich eine erneute Wetterumstellung an, sagt der DWD-Sprecher.