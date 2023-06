Nach dem heißen Wochenstart müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg auch am Dienstag auf hohe Temperaturen und teils stärkere Gewitter einstellen. Vor allem in der zweiten Hälfte des Tages könnten Schauer und Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen für kurze Abkühlung, aber auch für reichlich ungemütliche Stimmung sorgen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mit. An einzelnen Orten sei unwetterartiger Starkregen wahrscheinlich.