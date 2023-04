Die Menschen in Baden-Württemberg erwartet zum Start ins Wochenende richtiges Aprilwetter. Der Freitag soll mild verlaufen mit Temperaturwerten von 12 bis 19 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Am Nachmittag und Abend könne es dann vielerorts - vor allem im Bergland - Gewitter mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel geben.