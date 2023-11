Hohe Wasserstände nach viel Regen. Am Rhein und an der Donau gab es zum Ende der Woche vereinzelt noch Hochwasser. Im Oberrhein könnte der Pegelstand am Montag erneut leicht ansteigen.

Wegen des vielen Regens in den vergangenen Tagen sind die Wasserstände vor allem im Süden Baden-Württembergs teils stark angestiegen. Das teilte die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) am Sonntag mit. Den Angaben zufolge waren am Sonntagvormittag am Rhein und an der Donau noch einzelne Hochwassermeldestände überschritten.

Im Oberrhein stagnierten die Wasserstände auf hohem Niveau. Am Rhein-Pegel Maxau bei Karlsruhe war am Sonntag weiterhin die kritische Marke von 7,50 Metern überschritten. Am Samstag hatte die HVZ mitgeteilt, dass der Abschnitt deshalb auch weiter für die Schifffahrt gesperrt sei.

Im Neckar konnte es nach Einschätzung der HVZ im Laufe des Sonntags zu erneuten Anstiegen kommen, wobei dabei laut der Vorhersage keine kritischen Marken überschritten werden sollten. In der Donau im Südwesten sollten die Wasserstände im Allgemeinen stagnieren oder sinken.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollte es am Sonntag in Baden-Württemberg bei milden Temperaturen einzelne Schauer geben. In der Nacht zum Montag sollte es der Vorhersage nach zeitweise regnen. Am Montag waren vor allem von der Pfalz bis zur Hohenloher Ebene Schauer und starke Bewölkung vorhergesagt. Weiter südlich sollte es aufgelockert sein und nur selten Schauer geben. Die Temperaturen sollten zum Wochenbeginn Höchstwerte von sieben Grad im Bergland und bis zu 14 Grad in der Ortenau erreichen.

