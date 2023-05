Das heitere Frühsommerwetter mit warmen Temperaturen und viel Sonnenschein wird auch in den kommenden Tagen die Menschen im Südwesten erfreuen. Bis zum Start des Wochenendes bleibt es in Baden-Württemberg sonnig bei Temperaturen zwischen 20 und 28 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag in Stuttgart berichtete. Lediglich Quell- und Schleierwolken verdecken die Sonne immer wieder. Die höchsten Temperaturen erwarteten die Meteorologen am Oberrhein, die niedrigsten im Bergland.

Stürmische Böen wird es den Angaben nach am Montag und Dienstag in Kammlagen des Schwarzwaldes und damit auch auf dem Feldberggipfel geben. In den Höhenlagen der Schwäbischen Alb sei am Mittwoch ebenfalls mit stürmischen Böen zu rechnen.

Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Baden-Württemberg