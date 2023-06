Wasser spritzt aus einem Springbrunnen, der unmittelbar am Ufer des Bodensees steht. Foto

Wetter Prognose: Weiter bis zu 28 Grad in Baden-Württemberg

Nach einem sonnigen Wochenende bleibt das Wetter in Baden-Württemberg sommerlich. Bis Mitte der Woche sagte der Deutsche Wetterdienst Temperaturen von bis zu 28 Grad im Kraichgau und in der Kurpfalz voraus.

Am Montag könnte es in der Südosthälfte des Landes vereinzelt schauern oder gewittern, teilten die Fachleute aus Offenbach am Sonntag mit.

Der Dienstag soll generell trocken bleiben, während am Mittwoch Schauer im Norden sowie im Bergland möglich seien. Auch lokale Gewitter seien nicht ausgeschlossen.

