In Teilen der Schweiz hat die Sonne seit Messbeginn noch nie so lange geschienen wie in diesem Jahr. In Genf und Neuenburg wurde nach Angaben von Meteoschweiz schon der bisherige Rekord der Sonnenscheindauer gebrochen, obwohl es noch rund 50 Tage bis zum Jahresende dauert. Dazu beigetragen hat die überdurchschnittlich hohe Anzahl der Hochdruckwetterlagen.

In Genf-Cointrin wurden schon 2259 Sonnenstunden gemessen, wie Meteoschweiz am Mittwoch mitteilte. Das sind 101 Stunden mehr als der bisherige Rekord von 2003. Die Messungen datieren zurück bis 1897. Auch in Neuenburg schien die Sonne bereits 35 Stunden länger als der Rekord von 2135 Stunden im Jahr 2003. Daten zur Sonneneinstrahlung gibt es dort seit 1959.

Laut Meteoschweiz ist es sehr wahrscheinlich, dass bis zum Jahresende auch andere Standorte das sonnigste Jahr seit Messbeginn melden werden, so zum Beispiel Basel, Zürich, La Chaux-de-Fonds, Lugano, Locarno und Luzern.