Nach sehr heißen Tagen ziehen Unwetter über Baden-Württemberg. Bäume stürzen um, Bahnstrecken sind gesperrt. Entwarnung kann noch nicht gegeben werden. Bei der Bahn gibt es weiter Unterbrechungen.

Bei teils schweren Unwettern in Baden-Württemberg ist mindestens ein Mensch verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, wurde ein 78-Jähriger bei Althütte im Rems-Murr-Kreis von einem umstürzenden Baum getroffen und eingeklemmt. Bei der komplizierten Rettung in einem Waldgebiet wurde am Donnerstagabend auch ein Hubschrauber eingesetzt. Der Mann kam den Angaben zufolge in ein Krankenhaus.

Wegen Unwetterschäden blieben Regionalbahnstrecken im Südwesten unterbrochen: Die Bahn meldete am Freitagmorgen zwei gesperrte Linien und Strecken. Betroffen seien der IRE 6 Tübingen - Sigmaringen und der RE 55 Sigmaringen - Hausen im Tal. Eingleisig befahren werden kann demnach die Strecke des RE 2 Donaueschingen - St Georgen im Schwarzwald.

Bei der S-Bahn Stuttgart waren die Strecken Kirchberg-Backnang sowie Winnenden-Backnang am Abend gesperrt worden - wegen Bäumen und größerer Äste im Gleis. Sie seien wieder für den Zugverkehr freigegeben, teilte die S-Bahn Stuttgart am Freitagmorgen auf der Online-Plattform X mit, bislang als Twitter bekannt. "#S3 und #S4 können wieder regulär verkehren."

Starkregen überflutete am Donnerstagabend in Freiburg Keller und Straßen und löste zahlreiche Feuerwehreinsätze aus. In Friedrichshafen wurde nach Unwettern ein Zeltlager geräumt, wie die Polizei berichtete. Rund 300 Menschen mussten die Nacht auf Freitag in einer Turnhalle verbringen, sagte ein Sprecher. Es gab demnach keine Verletzten.

Beim Brand eines Bauernhauses in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) entstand ein Schaden von rund 700.000 Euro. Das Feuer am Donnerstag wurde vermutlich durch einen Blitzeinschlag ausgelöst, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Das Dach der Scheune sei eingestürzt, das Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzt wurde demnach niemand.

Im Südwesten bleibt es auch am Freitag unbeständig. Der Deutschen Wetterdienstes (DWD) warnte, es könne regional starke Gewitter geben. Im Tagesverlauf und in der Nacht zum Samstag seien bei Unwettern schwere Sturmböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde, Hagel und Starkregen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 28 und 30 Grad, im Bergland zwischen 25 und 28 Grad.

