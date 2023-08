Über einem Feld mit Sonnenblumen spannt sich am Morgen kurz nach Sonnenaufgang ein Regenbogen. Foto

Sommer kehrt im Südwesten zurück: "Leichtes Hin und Her"

Der Sommer kommt in den Südwesten zurück - mit einigen Auf und Abs. Freitag werde der wärmste Tag der Woche werden, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Dienstag. Höchstwerte um die 32 Grad werden besonders entlang des Rheins erwartet. Freiburg kann sich auf ungefähr 31 Grad freuen und im Raum Stuttgart wird es laut Vorhersage knapp 30 Grad.

Von Samstagnachmittag an bis zum Sonntag müsse man allerdings trotz warmer Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad wieder mit Schauern und Gewittern rechnen. In der kommenden Woche können die Baden-Württemberger aber laut derzeitigen Modellen auf noch wärmere Temperaturen hoffen. Im Hinblick auf Gewitter soll sich das Wetter wieder beruhigen. Es bleibe jedoch ein "leichtes Hin und Her".

