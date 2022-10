Bei traumhaftem Sommerwetter haben die Menschen in Baden-Württemberg das letzte Oktober-Wochenende genießen können. Am Samstag wurden an einigen Wetterstationen Rekordwerte erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. In Stötten, das zu Geislingen an der Steige (Landkreis Göppingen) gehört, seien 25,2 Grad gemessen worden, sagte Markus Übel vom DWD unter Bezug auf vorläufige Daten.

Bei traumhaftem Sommerwetter haben die Menschen in Baden-Württemberg das letzte Oktober-Wochenende genießen können. Am Samstag wurden an einigen Wetterstationen Rekordwerte erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. In Stötten, das zu Geislingen an der Steige (Landkreis Göppingen) gehört, seien 25,2 Grad gemessen worden, sagte Markus Übel vom DWD unter Bezug auf vorläufige Daten.

Das sei der höchste Oktoberwert, der seit Einrichtung dieser Station südöstlich von Stuttgart 1947 aufgezeichnet wurde, hieß es. Die anderen Stationen, an denen Rekordwerte registriert wurden, seien erst deutlich später eingerichtet worden. Werde das letzte Oktoberdrittel betrachtet, dann sei in München am Samstag mit 26,2 Grad ein neuer Höchstwert für diesen Zeitraum verzeichnet worden. Am Sonntag wurden in Ellwangen dann nach vorläufigen DWD-Zahlen 25,7 Grad gemessen - das sei allerdings nicht ungewöhnlich hoch für die Messstation im Oktober.

Doch mit dem Oktober enden zu Beginn der Woche auch die ungewöhnlich hohen Herbsttemperaturen. Für Montag sagte der DWD in Baden-Württemberg Höchstwerte von 15 Grad unter Nebel bis 21 Grad am Rhein und Neckar voraus. In der Nacht zum Dienstag soll örtlich Regen aufziehen. An Allerheiligen bleibt es dann wohl bei Temperaturen unter 20 Grad. Auf Schwarzwaldgipfeln drohen demnach Sturmböen. Mittwoch soll es meist trocken, aber noch etwas kühler werden.

Wetterbericht Baden-Württemberg