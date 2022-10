Gerade in diesen Tagen hat der goldene Oktober seinem Namen alle Ehre gemacht. Ungewöhnlich hohe Temperaturen dürften weiterhin viele Menschen ins Freie locken. Auch das Wochenende soll Sonnenschein bringen.

Bei diesem Wetter kann sich kaum einer beschweren: Mit Temperaturen deutlich über 20 Grad verabschiedet sich der Oktober langsam. An Neckar und Rhein sind an diesem Freitag laut Deutschem Wetterdienst auch bis zu 26 Grad möglich. Auch das Wochenende hält Temperaturen über 20 Grad bereit, etwa am Bodensee.

Die Temperaturen sind laut DWD für Oktober ungewöhnlich mild. Davon spreche man, sobald die 23-Grad-Marke erreicht werde. Grund für dieses angenehme Wetter ist ein Hochdruckgebiet aus Westen, das auch das Wetter im Südwesten beeinflusst. Dem Norden Deutschlands stehen dagegen eher neblige und wolkige Tage bevor.

Noch bis Montag hält der sommerliche Spätherbst voraussichtlich an. Ab Dienstag sollen dann die ersten dicken Wolken und Regenfälle Einzug halten.

