Ein Sturmtief hat in der Nacht zum Montag wahrscheinlich keine größeren Schäden in Baden-Württemberg angerichtet. Zunächst wurden keine Sturmschäden gemeldet, wie eine Rundfrage bei den Polizeien des Bundeslands am Morgen ergab.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte jedoch auch am Montag noch vor Windböen. Im Südwesten zwischen Lörrach und Karlsruhe sollte es teilweise auch zu Sturmböen kommen. Es sei es aber nicht mehr so stürmisch wie am Wochenende, sagte ein DWD-Meteorologe. Dienstag und Mittwoch sollen ruhiger werden.

