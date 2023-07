Mit 37,2 Grad ist am Dienstag im mittelfränkischen Möhrendorf-Kleinseebach die Spitzentemperatur des Tages gemessen worden. Im unterfränkischen Kitzingen sowie in Lahr/Schwarzwald und Notzingen (beide Baden-Württemberg) zeigten die Thermometer 37,0 Grad an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Abend mitteilte.

Mit 37,2 Grad ist am Dienstag im mittelfränkischen Möhrendorf-Kleinseebach die Spitzentemperatur des Tages gemessen worden. Im unterfränkischen Kitzingen sowie in Lahr/Schwarzwald und Notzingen (beide Baden-Württemberg) zeigten die Thermometer 37,0 Grad an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Abend mitteilte.

36,7 Grad wurden sowohl in Emmendingen-Mundingen als auch in Ohlsbach (beide Baden-Württemberg) erreicht. Insgesamt sei es in Bayern und Baden-Württemberg am Dienstag am heißesten in Deutschland gewesen, sagte Meteorologin Ursula Papassimeon vom DWD. Noch höher waren die Temperaturen am 9. Juli (Sonntag) - mit 38,0 Grad im baden-württembergischen Waghäusel-Kirrlach.