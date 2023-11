Besonders schütten soll es im Allgäu und im Schwarzwald. Der ADAC appelliert: Autofahrer sollten in den nächsten Tagen vorsichtig unterwegs sein.

Auch am Dienstag soll es in Baden-Württemberg nass werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet besonders im Allgäu und im Schwarzwald Dauerregen. Schon am Montag hatte der DWD vor ergiebigem Dauerregen gewarnt. Dadurch würden die Wasserstände der Flüsse deutlich ansteigen, hieß es.

Im Schwarzwald warnte der Wetterdienst bis zum Dienstagmittag vor ergiebigem Dauerregen. Verbreitet soll es laut Sprecher bis zu 85 Liter pro Quadratmeter geben. In Staulagen könne es sogar bis zu 100 Liter pro Quadratmeter regnen. Auch in Teilen des Allgäus warnte der Wetterdienst vor Dauerregen. Dort könne es bis Mittwochmittag bis zu 100 Liter pro Quadratmeter geben, in Staulagen bis zu 120 Liter.

Wegen des Regens erwartet die Hochwasservorhersagezentrale deutliche Anstiege der Wasserstände in baden-württembergischen Flüssen. Betroffen seien besonders Gewässer im Süden des Landes, hieß es. Das seien insbesondere der südliche Schwarzwald, der obere Neckar, die obere Donau und das Allgäu. Auch Hochwassermeldewerte könnten überschritten werden.

Um auf nassen Straßen sicher mit dem Auto unterwegs zu sein, empfiehlt der ADAC Württemberg das Tempo auf deutlich unter 80 Kilometer pro Stunde zu reduzieren. Auch solle man Spurrillen meiden, die demnach häufig auf der rechten Spur von stark befahrenen Bundesstraßen und Autobahnen entstehen. Wo Regenwasser nicht richtig ablaufen könne, trete Aquaplaning auf, hieß es. "Heftige Lenkbewegungen sind bei starkem Regen grundsätzlich tabu", teilte der Automobilclub darüber hinaus mit.

Erst am Donnerstag werde es dann in vielen Teilen des Bundeslands wieder trocken, hieß es vom DWD. Den Nachmittag solle man auf jeden Fall genießen. Denn nachdem es auch am Freitag verbreitet trocken bleiben soll, steht am Wochenende wieder Regen an.

