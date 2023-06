Gewitter und Starkregen werden die Menschen im Südwesten nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes in dieser Woche weiter begleiten. In der Nacht zu Mittwoch blieben größere Schäden durch Gewitter zunächst aus: Mehrere Polizeipräsidien berichteten zwar von umgekippten Bäumen. Es habe in der Nacht zu Mittwoch jedoch nur wenige Einsätze gegeben, sagten Polizeisprecher am Morgen auf Anfrage der dpa. Bereits zum Wochenbeginn zogen schwere Gewitter über Teile Baden-Württembergs.

Gewitter und Starkregen werden die Menschen im Südwesten nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes in dieser Woche weiter begleiten. In der Nacht zu Mittwoch blieben größere Schäden durch Gewitter zunächst aus: Mehrere Polizeipräsidien berichteten zwar von umgekippten Bäumen. Es habe in der Nacht zu Mittwoch jedoch nur wenige Einsätze gegeben, sagten Polizeisprecher am Morgen auf Anfrage der dpa. Bereits zum Wochenbeginn zogen schwere Gewitter über Teile Baden-Württembergs.

Im Laufe des Mittwochs kann es laut DWD weiter zu lokalen Unwettern mit Sturmböen, Starkregen und Hagel kommen. Auf der Albhochfläche soll es 24 Grad und in der Kurpfalz bis zu 31 Grad Celsius warm werden.

In der Nacht zu Donnerstag sollen die Gewitter vor allem im Nordwesten Baden-Württembergs auftreten. Auch tagsüber seien örtliche Unwetter bei Temperaturen zwischen 27 Grad auf der Schwäbischen Alb und 32 Grad im Kraichgau wahrscheinlich.

Am Freitag komme es gebietsweise zu Schauern, die im Laufe des Tages von Westen her abklingen. Der DWD sagt hier Höchstwerte zwischen 20 Grad im Bergland und 27 Grad in den Niederungen vorher.

DWD