Gesucht wird ein kühler Ort, um kurzfristig der Hitze zu entrinnen. Dafür eignen sich einige Höhlen auf der Schwäbischen Alb. Ihre Vorteile: Null Sonne, eine Temperatur von neun Grad und Kultur.

Weil es draußen so heiß ist, zieht es immer mehr Menschen zum Abkühlen in eine der vielen Höhlen auf der Schwäbischen Alb. Die Bärenhöhle und die Nebelhöhle in Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) sind derzeit heiß begehrt. "Es kommen jetzt schon viele Besucher, das wird wegen der Hitze nochmal mehr", sagte die Fachbereisleiterin Tourismus Sonnenbühl, Ulrike Müller. "Drinnen kann man eine halbe Stunde Auslüften, den es herrschen konstant neun Grad beispielsweise in der Bärenhöhle." Diese sei auch für Menschen im Rollstuhl geeignet, da auf den ersten 150 Metern keine Stufen zu bewältigen seien. Auf dieser Strecke sehe man das 15.000 Jahre alte Bärenskelett allerdings nicht, für das die Höhle bekannt ist.