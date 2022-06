Ein Blitzeinschlag während eines Gewitters hat in Karlsruhe einen Brand im Dach eines Einfamilienhauses ausgelöst - und einen hohen Schaden verursacht. Ein Nachbar habe am Dienstagabend an dem Dach des Hauses im Stadtteil Rintheim Rauch festgestellt und die Bewohner verständigt, die daraufhin das Gebäude verließen, teilte die Polizei am Abend mit.