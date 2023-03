Wolfgang Miller, Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg, ist am Samstag in Stuttgart wiedergewählt worden. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie aus Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen) ist bereits seit 2019 im Amt, wie die Ärztekammer mitteilte. Diese vertritt nach eigenen Angaben über 72.000 Ärztinnen und Ärzte in Baden-Württemberg. Von der Politik forderte Miller laut Mitteilung einen effektiven Bürokratieabbau. Er selbst wolle etwa die Leistungsfähigkeit der Kammer erhalten, Projekte weiter vorantreiben und die Ärzteschaft bei der Berufsausübung aktiv unterstützen.