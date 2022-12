Landon Ferraro von den Kölner Haien ist nach einer Kollision im Winter Game der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Samstag gegen die Adler Mannheim in ein Krankenhaus gebracht worden. "Er wird beobachtet. Ich denke, dass es eine Gehirnerschütterung ist. Er hat sich in der Kabine übergeben", sagte Haie-Trainer Uwe Krupp nach dem 4:2-Sieg seiner Mannschaft vor 40 163 Zuschauern im Kölner Fußball-Stadion. Ferraro war in der 36. Minute an der blauen Linie mit dem Mannheimer David Wolf zusammengeprallt. Der Außenstürmer ging zu Boden und wurde durch die Mannschaftsärzte und Kölner Spieler vom Eis geführt.