Beim Leasingspezialisten Grenke erholt sich das Neugeschäft weiter deutlich. Im ersten Quartal stieg das Volumen im Jahresvergleich um gut 22 Prozent auf gut 610 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Baden-Baden mitteilte. Damit war der Jahresauftakt den Angaben zufolge das sechste Quartal in Folge mit einem deutlich zweistelligen Wachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum, nachdem die Geschäfte in der Corona-Pandemie noch eingebrochen waren.