Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hätte sich vom EU-Parlament bei der Entscheidung zum Aus für Verbrennermotoren einen «technologieoffeneren Ansatz gewünscht, der anderen Lösungen wie synthetischen Kraftstoffen mehr Chancen einräumt». So wäre «eine zusätzliche Differenzierung zwischen fossil und nachhaltig betriebenen Motoren möglich gewesen», teilte die CDU-Politikerin am Donnerstag in Stuttgart mit.