Ob die rassistisch motivierten Morde in Hanau oder der Mord an Walter Lübcke: Rechtsextremistisches Gedankengut kann in tödlicher Gewalt enden. Eine neue Forschungsstelle soll das Thema Rechtsextremismus erforschen. Doch an welcher Uni im Südwesten wird die Stelle angesiedelt sein?

Mit einer neuen Forschungsstelle soll das Thema Rechtsextremismus in Baden-Württemberg künftig dauerhaft und systematisch bearbeitet werden. Geplant ist die bundesweit erste institutionell verankerte Forschungsstelle Rechtsextremismus, wie es im Wissenschaftsministerium hieß. Ministerin Petra Olschowski und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (beide Grüne) wollen am heutigen Dienstag (12.00 Uhr) Details dazu bekanntgeben. Dann werden sie auch mitteilen, an welcher Universität im Südwesten die Forschungsstelle demnächst angesiedelt sein wird.

Deutschlandweit erschütterten in den vergangenen Jahren mehrere Fälle die Menschen, in den rechtsextremistisches Gedankengut in tödlicher Gewalt endete: etwa die rassistisch motivierten Morde im hessischen Hanau oder der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Mit der wissenschaftlichen Forschung will die Landesregierung erreichen, dass solche Entwicklungen künftig schon früh erkannt und bekämpft werden und die Prävention vorangebracht wird.

Die Forschungsstelle soll zu allen relevanten Feldern des Rechtsextremismus wissenschaftliche Kompetenzen aufbauen, wie es auf der Ministeriums-Website heißt. Dabei gehe es auch um neuere Forschungsfelder wie "rechte Musik" oder die Umdeutung von Sprache. Außerdem soll es dort die deutschlandweit erste politikwissenschaftliche Professur für die Erforschung des Rechtsextremismus geben.

Die große Frage war bislang noch: Wo genau im Land wird die Forschungsstelle künftig angesiedelt sein? Dazu hatte das Ministerium einen Konzeptwettbewerb ausgeschrieben. Eine Kommission aus neun unabhängigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern begutachtete die Konzepte und hat nun eine Entscheidung getroffen.

Bereits seit Juli 2020 gibt es im Generallandesarchiv Karlsruhe eine Dokumentationsstelle Rechtsextremismus, diese soll nun um die universitäre Forschungsstelle ergänzt werden. Bei der ersten Vorstellung der Pläne vor rund einem Jahr sagte Kretschmann: "Nur mit einem breiten Ansatz, der auch die Wissenschaft einschließt, können wir rechtsextremistische Strukturen bekämpfen, die Prävention voranbringen und den unverzichtbaren Diskurs über die Gefährdungen unserer demokratischen Werte führen."

Die Forschungsstelle war eine der Forderungen des NSU-Untersuchungsausschusses. Mit dem Einrichten der Stelle setzt das Ministerium eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag um.