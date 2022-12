Deutschlands Handball-Frauen bereiten sich bei einem Drei-Länder-Turnier auf die Playoff-Spiele um die WM-Teilnahme gegen Griechenland vor. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch trifft am 3. März kommenden Jahres in Ludwigsburg auf Ungarn und am 5. März in Heidelberg auf Polen. "Ungarn und Polen sind zwei Teams, die hinter den Top-Vier mit uns auf gleicher Augenhöhe liegen", sagte Gaugisch.