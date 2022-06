Ähnlich viele Jungstörche wie 2021 klappern laut einer Schätzung in diesem Jahr in Baden-Württemberg. Pro Nest gebe es 1,6 bis 1,7 flügge Storchenteenager, informierte die Storchenbeauftragte des Landes, Judith Opitz, am Freitag. «Es gibt definitiv auch neue Horste.» Die Jungstorchenzählung laufe noch bis Ende des Monats. Im vergangenen Jahr brüteten nach Angaben des Naturschutzbunds (Nabu) mehr als 1760 Storchenpaare im Südwesten.