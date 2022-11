Die Polizei Stuttgart fahndet öffentlich nach einem geflüchteten Psychiatrie-Patienten. Der 33-Jährige sei aufgrund eines rechtskräftigen Urteils des Landgerichts Stuttgart seit März in der Einrichtung in Ravensburg untergebracht gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstagabend mit. Auch am Sonntag war er zunächst auf freiem Fuß. Der Mann sei am Samstagnachmittag während eines begleiteten Ausgangs zu Fuß geflüchtet. Zuletzt sei er in Ravensburg im Bereich der Grüner-Turm-Straße gesehen worden.