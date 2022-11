Das Zollamt Baden-Baden hat einen Flammenwerfer in einem Paket aus den USA beschlagnahmt - er war angeblich nicht echt, funktionierte aber. Wie das Hauptzollamt Karlsruhe am Freitag mitteilte, hatte der 34-Jährige Empfänger darauf verwiesen, dass er den Flammenwerfer ausschließlich für Sammlerzwecke erworben habe und auf eine Wertsteigerung des Gegenstands setze. Auch stand auf der Verpackung, der waffenähnliche Gegenstand sei kein Flammenwerfer ("Not a Flamethrower").