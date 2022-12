Beim Brand einer Lagerhalle in Albstadt (Zollernalbkreis) ist ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Die Brandursache war zunächst unklar. In der Halle explodierten durch den Brand zwei Gasflaschen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zeitweise fiel der Strom für benachbarte Gebäude aus. Die Lagerhalle brannte komplett aus. Angaben zu Verletzten wurden nicht gemacht.