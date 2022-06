Eine Fünfjährige ist einen Tag nach einem Badeunfall in einem Freizeitbad in Albstadt (Zollernalbkreis) gestorben. Ein Badegast bemerkte am Donnerstagnachmittag das regungslose Kind und holte es aus dem Becken, wie die Polizei mitteilte. Ersthelfer, Rettungsschwimmer und eine Kinderärztin, die zufällig in der Nähe war, reanimierten das Kind. Ein Hubschrauber brachte das Mädchen in ein Krankenhaus, wo es am Freitagnachmittag verstarb. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen.