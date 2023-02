Zwei Kronensifaka-Brüder futtern Blätter in ihrem Gehege im Zoo Heidelberg. Foto

Der Zoo Heidelberg hat zwei Kronensifaka-Brüder wieder vereint. Vergangene Woche traf der dreijährige Toky seinen älteren Bruder Jao im Heidelberger Tiergarten, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Die Lemuren waren im französischen Zoo Mulhouse gemeinsam aufgewachsen bis Jao im September 2021 nach Heidelberg zog. Nach mehr als einem Jahr folgte Toky ihm.

Schon wenige Tage nach der Zusammenkunft sind die beiden schwarz-weiß gefärbten Lemuren unzertrennlich, wie der Zoo weiter mitteilte. So putzen sie einander und kuscheln sich im Schlaf aneinander. Die Geschwister teilen ihr Revier mit drei anderen WG-Mitgliedern, zwei Kronenmakis und einem Katta-Männchen.

Der Zoo Heidelberg hält als einziger in Deutschland Kronensifakas. Mit anderen europäischen Zoos beteiligt sich der Zoo Heidelberg am Sifaka-Conservation Projekt, das sich auf der Insel Madagaskar für den Schutz dieser seltenen Lemurenart einsetzt. Die Halbaffen leben nur auf Madagaskar, wo sie sich vorwiegend in den Trockenwäldern im nordwestlichen Teil der Insel aufhalten. Die Zerstörung ihres Lebensraums lässt dem Zoo zufolge die Anzahl der im Freiland lebenden Tieren konstant stark sinken.