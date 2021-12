Bäckerei in Kiel beraubt: 1000 Euro Belohnung für Hinweise

Zwei bewaffnete Männer haben im Kieler Stadtteil Elmschenhagen eine Bäckerei überfallen und dabei etwas Bargeld erbeutet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten die maskierten Männer bei der Tat am frühen Mittwochmorgen zwei Angestellte der Bäckerei mit einer Schusswaffe bedroht. Danach seien sie in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Staatsanwaltschaft lobte eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen.

Zwei bewaffnete Männer haben im Kieler Stadtteil Elmschenhagen eine Bäckerei überfallen und dabei etwas Bargeld erbeutet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten die maskierten Männer bei der Tat am frühen Mittwochmorgen zwei Angestellte der Bäckerei mit einer Schusswaffe bedroht. Danach seien sie in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Staatsanwaltschaft lobte eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen.