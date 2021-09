Baerbock wollte früher Kriegsreporterin werden

Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hatte früher ganz andere berufliche Ziele. Dem Radiosender Hitradio FFH verriet die 40-Jährige am Mittwoch, dass sie einst Gärtnerin und dann Kriegsreporterin werden wollte. «Als ich Jugendliche war, in den 90er Jahren, hatten wir gerade die furchtbaren Balkankriege», erzählte sie. «Das hat mich stark immer auch beschäftigt. Darüber zu berichten, darüber zu schreiben, das war eigentlich das, was ich machen wollte. Heute versuche ich nicht nur darüber zu berichten, sondern solche Situationen besser zu machen.»

Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hatte früher ganz andere berufliche Ziele. Dem Radiosender Hitradio FFH verriet die 40-Jährige am Mittwoch, dass sie einst Gärtnerin und dann Kriegsreporterin werden wollte. «Als ich Jugendliche war, in den 90er Jahren, hatten wir gerade die furchtbaren Balkankriege», erzählte sie. «Das hat mich stark immer auch beschäftigt. Darüber zu berichten, darüber zu schreiben, das war eigentlich das, was ich machen wollte. Heute versuche ich nicht nur darüber zu berichten, sondern solche Situationen besser zu machen.»

Die Grünen-Vorsitzende verriet FFH auch, was ihr peinlich ist: «Zurzeit ziehe ich immer so hohe Schuhe an, und da bleibe ich gerne im Kopfsteinpflaster stecken. Und das sieht nicht so cool aus, wenn man weitergehen will und der eine Absatz steckt noch so im Kopfsteinpflaster fest. Gibt's auch viele lustige Fotos von.»