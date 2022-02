Bahn: 470 Millionen Euro in Netz und Bahnhöfe investieren

Die Deutsche Bahn will mit insgesamt 470 Millionen Euro das Netz und die Bahnhöfe in Sachsen-Anhalt modernisieren. Bundesweit sollen in diesem Jahr 13,6 Milliarden Euro in die Schieneninfrastruktur fließen.

Mit insgesamt 470 Millionen Euro will die Deutsche Bahn das Netz und die Bahnhöfe in Sachsen-Anhalt modernisieren. In diesem Jahr sollen 100 Kilometer Gleise, 45 Weichen, 20 Stationen und drei Brücken erneuert werden, wie der Konzern am Montag mitteilte. Außerdem plant die Bahn, 150 Ingenieurinnen und Ingenieure und Fachkräfte für Ausbau und Instandhaltung der Infrastruktur einzustellen.

Zu den erneuernden Haltepunkten und Bahnhöfen gehören Wolmirstedt, Quedlinburg und Stendal Hochschule. Zudem will das Unternehmen die Digitalisierung vorantreiben, beispielsweise durch moderne Leit- und Sicherungstechnik in Großkorbetha. Mit dem Investitionsprogramm will die Bahn die Infrastruktur insgesamt leistungsfähiger machen, mehr Kapazität im Schienennetz schaffen und ihre Stationen modern und barrierefrei gestalten.

«Wir bauen so viel wie noch nie - ein echter Kraftakt», sagte Bahn-Vorstand Ronald Pofalla. Eine starke Infrastruktur sei die Grundlage für ein attraktives Angebot. «Wir wollen mehr Menschen vom umweltfreundlichen Verkehrsmittel Bahn überzeugen.» Jeder Euro in die Schiene sei auch ein Euro in den Klimaschutz.

Bundesweit sollen im Rahmen des Investitionsprogramms «Neues Netz für Deutschland» in diesem Jahr 13,6 Milliarden Euro von der Bahn, dem Bund und den Ländern in die Schieneninfrastruktur fließen. Das seien etwa 900 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Insgesamt sollen rund 1800 Kilometer Gleise, 2000 Weichen, 140 Brücken und 800 Bahnhöfe modernisiert werden.