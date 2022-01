Bahnhof in Neumünster nach Bombendrohung gesperrt

Nach einer Bombendrohung ist am Montagmorgen der Bahnhof in Neumünster gesperrt worden. Spezialkräfte und Sprengstoffsuchhunde seien angefordert worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag. Derzeit dürften keine Züge in den Bahnhof einfahren oder ihn verlassen.

Nach einer Bombendrohung ist am Montagmorgen der Bahnhof in Neumünster gesperrt worden. Spezialkräfte und Sprengstoffsuchhunde seien angefordert worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag. Derzeit dürften keine Züge in den Bahnhof einfahren oder ihn verlassen.