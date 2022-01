Bahnstrecke zwischen Neustadt und Kaiserslautern wieder frei

Der Bahnverkehr zwischen Neustadt an der Weinstraße und Kaiserslautern ist nach einer Streckensperrung wieder freigegeben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Am Tag zuvor waren Teile eines baufälligen Hauses am Streckenrand in Weidenthal (Landkreis Bad Dürkheim) auf das Gleisbett gestürzt. Das hatte zu einer Streckensperrung geführt, die am Dienstagabend wieder aufgehoben werden konnte. Verletzt wurde niemand.

