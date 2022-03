Zwei beinahe zeitgleiche Störungen in Stellwerken in Düsseldorf und Köln haben am Dienstag bei der Bahn zu Ausfällen, Verspätungen und Umleitungen im morgendlichen Berufsverkehr geführt. Betroffen sei auch der Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Düsseldorf auf Anfrage. Ausnahmen seien die S-Bahnen gewesen, die zumindest von der Störung in Köln nicht betroffen gewesen seien.

Zwei beinahe zeitgleiche Störungen in Stellwerken in Düsseldorf und Köln haben am Dienstag bei der Bahn zu Ausfällen, Verspätungen und Umleitungen im morgendlichen Berufsverkehr geführt. Betroffen sei auch der Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Düsseldorf auf Anfrage. Ausnahmen seien die S-Bahnen gewesen, die zumindest von der Störung in Köln nicht betroffen gewesen seien.